BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 82,62 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 82,62 EUR nach oben. Bei 82,74 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 80,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 709.673 BMW-Aktien.

Am 13.07.2024 markierte das Papier bei 92,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 10,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 31,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,98 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,77 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 33,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 10,66 EUR je Aktie aus.

