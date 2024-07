BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Mittwochmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 87,30 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 87,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 86,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 270.476 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 32,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,54 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,87 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,74 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 110,65 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 36,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,85 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 vorlegen. BMW dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,59 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

