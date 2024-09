BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 69,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 69,38 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 70,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 68,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.078.297 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. 66,26 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 68,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 1,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,52 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,80 EUR an.

Am 01.08.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 4,09 EUR gegenüber 4,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 15,91 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. gibt BMW-Aktie Neutral

BMW-Aktie bricht zweistellig ein: BMW senkt Jahresprognose wegen Bremsproblemen und schwacher China-Nachfrage

XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück