BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von BMW zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 91,80 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 91,80 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,92 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 312.473 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. 25,65 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,54 EUR ab. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 6,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,81 EUR je BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 110,05 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 08.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,33 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 36,61 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,85 Mrd. EUR umsetzen können.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

