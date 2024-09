BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag im Aufwind

Blick auf BMW-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 71,84 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:07 Uhr 1,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 71,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.060 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 37,72 Prozent niedriger. Bei 68,58 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,54 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,22 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 91,60 EUR.

BMW gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,22 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,75 EUR je BMW-Aktie belaufen.

