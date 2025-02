BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 79,18 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 79,18 EUR. Bei 81,46 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.757.241 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 31,36 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,26 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,50 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,94 EUR an.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,46 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 25.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,43 EUR je Aktie.

