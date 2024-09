BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 73,28 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 73,28 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,34 EUR zu. Bei 71,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 575.062 BMW-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 57,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (68,58 EUR). Mit einem Kursverlust von 6,41 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,13 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 89,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,39 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 14,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Lebenszeichen nach Kurssturz im August: Ist die Plug Power-Aktie jetzt wieder ein Kauf?

Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen