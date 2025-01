BMW Aktie News: BMW am Nachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 76,80 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 76,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,44 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,96 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 459.643 Stück gehandelt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 50,20 Prozent Luft nach oben. Bei 65,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,85 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 06.11.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.03.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

