BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 77,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 77,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 78,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,96 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.468 Stück gehandelt.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 33,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 65,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,59 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,85 EUR aus.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: BMW-Aktie erhält Overweight

Tesla-Aktie freundlich: Tesla beginnt mit der Produktion des neuen Model Y in Deutschland

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus