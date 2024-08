BMW Aktie News: BMW am Mittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von BMW zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 81,90 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 81,90 EUR zu. Bei 82,22 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130.067 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 29,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 77,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 5,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,82 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,15 EUR für die BMW-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

