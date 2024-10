BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 74,84 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 74,84 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 74,02 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 331.626 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 54,13 Prozent wieder erreichen. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 68,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,92 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,09 EUR gegenüber 4,39 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 13,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

Freundlicher Handel: DAX klettert nachmittags

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen