BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag auf rotes Terrain

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,9 Prozent auf 83,54 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 83,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.736 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 16,81 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 23,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,50 EUR.

BMW gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 37.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

