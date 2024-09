Aktienentwicklung

BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag an Boden

17.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 73,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 73,20 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 73,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,58 EUR. Zuletzt wechselten 310.155 BMW-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 36,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 68,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 6,31 Prozent sinken. Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,08 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,70 EUR. Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,09 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie eingefahren. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Am 05.11.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images