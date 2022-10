BMW Aktie News: BMW wird am Nachmittag ausgebremst

Um 04:22 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 77,43 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,15 EUR nach. Mit einem Wert von 78,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 526.494 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 100,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,89 Prozent. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 14,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2022. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.770,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,09 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

