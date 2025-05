BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 77,66 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 77,66 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,54 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 225.940 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 96,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,05 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 EUR je BMW-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,68 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 07.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,40 EUR, nach 4,40 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,76 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,10 EUR je Aktie.

