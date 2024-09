BMW Aktie News: BMW am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 73,70 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 3,2 Prozent auf 73,70 EUR nach. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,78 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,30 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.359 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,51 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 68,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 7,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,70 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 4,09 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,15 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

