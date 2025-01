BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 78,62 EUR nach oben.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 78,62 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,34 EUR an. Bei 78,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 253.809 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. 46,72 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 20,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,53 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,50 EUR an.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,21 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 12,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone