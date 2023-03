BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 97,34 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,50 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 97,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,39 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.371 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 68,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 42,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,31 EUR.

Am 15.03.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Umsatzseitig wurden 39.522,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 27.471,00 EUR umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,93 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

