BMW Aktie News: BMW am Vormittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 70,64 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 70,64 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 71,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.381 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2024 bei 107,80 EUR. 52,60 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 12,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,26 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,35 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 14.03.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 42,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 11,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

