BMW Aktie News: BMW zieht am Montagvormittag an

Um 23.05.2022 09:22:00 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 78,33 EUR zu. Bei 78,83 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,65 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 39.453 Aktien.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,00 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 102,14 EUR.

Am 05.05.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.142,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.778,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 14,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie höher: Stammwerk München übernimmt Vorreiterrolle bei Elektroautos

DAX: Das China-Dilemma

Porsche, Daimler Truck, BMW & Co.: Anleger wenden sich von Autowerten wegen steigender Zinsen und Inflation ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com