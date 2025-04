BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 74,56 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 74,56 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 74,56 EUR zu. Bei 73,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 448.394 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.04.2024 bei 107,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 44,58 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 18,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,18 EUR je BMW-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,35 EUR.

Am 14.03.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 11,30 EUR je Aktie aus.

