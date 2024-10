BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 76,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 76,22 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 75,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.247 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 51,34 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,02 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,92 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 87,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 01.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,22 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 06.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 13,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 freundlich

VW, BMW & Co.: Chinesischer Automarkt nimmt im Oktober Fahrt auf

XETRA-Handel: DAX im Aufwind