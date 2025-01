BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 80,44 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 80,44 EUR nach oben. Die BMW-Aktie legte bis auf 80,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 529.763 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. 43,40 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (65,26 EUR). Mit Abgaben von 18,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,55 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,50 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 06.11.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 4,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.03.2025 erwartet. Am 25.03.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,56 EUR je Aktie belaufen.

