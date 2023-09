BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 96,63 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 97,10 EUR. Mit einem Wert von 95,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 301.154 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,68 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.219,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.770,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,58 EUR je BMW-Aktie.

