BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 79,32 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 79,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 78,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 854.589 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 31,24 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,55 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,50 EUR an.

Am 06.11.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 32,41 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 25.03.2026 dürfte BMW die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 12,56 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Aktien uneins: Tesla und BMW reichen Klage gegen EU-Zölle auf E-Autos aus China ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schlussendlich leichter

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter