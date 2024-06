BMW Aktie News: BMW am Mittag gefragt

BMW im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 88,86 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 88,86 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 89,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 182.977 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,81 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,54 EUR am 17.06.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 2,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,78 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,25 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 EUR gegenüber 5,33 EUR im Vorjahresquartal. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,68 EUR je BMW-Aktie.

