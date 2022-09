BMW Aktie News: BMW büßt am Nachmittag ein

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 68,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 68,50 EUR. Bei 71,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.398.243 BMW-Aktien.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,71 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.770,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BMW.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 16,74 EUR fest.

