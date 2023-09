BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Mit einem Kurs von 97,08 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 97,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 97,68 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 96,81 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 97,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 292.808 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei 68,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 109,68 EUR an.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.770,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte BMW die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 17,58 EUR je Aktie aus.

