BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag ins Plus

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 83,85 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,85 EUR. Bei 83,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 40.037 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 16,50 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,07 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 37.176,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 27.471,00 EUR umsetzen können.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,08 EUR je Aktie belaufen.

