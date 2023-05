BMW Aktie News: BMW fällt am Dienstagvormittag

Aktien in diesem Artikel BMW 104,26 EUR

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 104,18 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 103,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.520 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,84 EUR) erklomm das Papier am 08.05.2023. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 5,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,05 EUR je BMW-Aktie an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.853,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 31.142,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 16,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

