Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Boeing-Aktie gab im XETRA-Handel um 01.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 121,62 EUR nach. Die Boeing-Aktie sank bis auf 121,40 EUR. Bei 124,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.166 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (211,50 EUR) erklomm das Papier am 03.06.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 42,50 Prozent niedriger. Bei 109,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 27.04.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.991,00 USD – das entspricht einem Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.217,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie: Norwegian will 50 Boeing 737 Max 8 erwerben

Boeing-Aktie und Airbus-Aktie: China sperrt offenbar Luftraum für russische Boeing- und Airbus-Flugzeuge

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus erringt Zwischensieg im Streit mit Qatar Airways

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com