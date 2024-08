Aktie im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

01.08.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 184,83 USD.

Die Boeing-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 184,83 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 184,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 189,91 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 214.528 Aktien. Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 44,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 13,59 Prozent wieder erreichen. Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 239,71 USD an. Am 24.04.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,56 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,75 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Boeing am 23.10.2024 präsentieren. Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,691 USD einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus So schätzen die Analysten die Zukunft der Boeing-Aktie ein Boeing macht Milliardenverlust und stellt neuen CEO ein - Boeing-Aktie gewinnt

