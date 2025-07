Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Dienstagnachmittag

Boeing im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 229,93 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 229,93 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 228,50 USD. Mit einem Wert von 229,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 134.740 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 233,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,34 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 43,93 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je Boeing-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00 USD an.

Boeing veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 19,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16,57 Mrd. USD umsetzen können.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Boeing dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,442 USD je Aktie ausweisen dürften.

