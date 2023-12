Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 234,10 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 234,10 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 234,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 232,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 153.893 Boeing-Aktien.

Bei 243,02 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2022 bei 172,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 251,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 25.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.104,00 USD im Vergleich zu 15.956,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -6,111 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

