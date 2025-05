Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 186,88 USD. Bei 188,62 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 187,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 173.211 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 196,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 44,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 204,00 USD.

Am 23.04.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,186 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

