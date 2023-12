Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 231,92 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 231,92 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 231,92 USD. Mit einem Wert von 226,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 6.895 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 242,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,27 USD am 03.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 24,86 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 251,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -6,18 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 18.104,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,111 USD je Boeing-Aktie stehen.

