Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Boeing-Aktie notierte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 140,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 138,92 EUR. Mit einem Wert von 143,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.799 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 211,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 33,81 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,92 EUR. Dieser Wert wurde am 02.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 0,78 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 264,29 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 27.04.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 13.991,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,89 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Experten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

Boeing-Aktie unter Druck: Boeing beginnt Geschäftsjahr mit Milliardenverlust - Neue 777X verzögert sich weiter

Ausblick: Boeing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com