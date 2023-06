Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Freitagnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Boeing 197,62 EUR

1,78% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 211,69 USD zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 212,50 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 210,00 USD. Bisher wurden heute 146.579 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 15.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,32 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 4,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 233,20 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17.921,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.991,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,582 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

NYSE-Titel Boeing-Aktie in Grün: Turkish-Airlines-Auftrag für Airbus und Boeing nicht vor Paris Air Show

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ryanair-Aktie gesucht: Ryanair rechnet mit Anstieg der Passagierzahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com