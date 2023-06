Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Boeing 192,30 EUR

Um 22:15 Uhr sprang die Boeing-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 207,73 USD zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 210,04 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 207,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 14.354 Stück.

Am 15.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 220,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,12 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,27 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,47 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,20 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.04.2023 vor. Das EPS lag bei -1,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.921,00 USD – ein Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 13.991,00 USD erwirtschaftet hatte.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -1,582 USD ausweisen wird.

