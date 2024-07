Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 188,95 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 188,95 USD zu. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 189,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,34 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 102.319 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 267,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,71 USD am 26.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,71 USD an.

Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,92 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,57 Mrd. USD.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Boeing am 24.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,165 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Boeing-Aktie fester: Boeing kauft Spirit Aerosystems - Auch Airbus will Werke übernehmen - Airbus-Aktie höher