Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Boeing-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 153,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 153,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.777 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,60 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 25,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (108,76 EUR). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 40,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.07.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von 0,40 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16.998,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,357 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

