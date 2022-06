Boeing Aktie News: Boeing am Freitagnachmittag fester

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 03.06.2022 16:22:00 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 130,68 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 131,40 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 131,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.214 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 09.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 211,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 38,08 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 109,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 19,23 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 257,86 USD.

Am 27.04.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,06 Prozent auf 13.991,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.217,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,61 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Lufthansa- und Boeing-Aktien dennoch im Minus: Boeing liefert erste 787-9 im Sommer an Lufthansa

Boeing-Aktie: Bundeswehr an Kauf von 60 Chinook-Transporthubschrauber von Boeing interessiert

Boeing-Aktie: Norwegian will 50 Boeing 737 Max 8 erwerben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com