Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 151,15 USD.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 151,15 USD ab. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,15 USD nach. Bei 152,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 120.240 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 149,49 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 1,10 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 243,14 USD.

Am 31.07.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,61 Prozent auf 16,87 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,224 USD je Boeing-Aktie belaufen.

