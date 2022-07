Boeing Aktie News: Boeing am Montagmittag höher

Die Boeing-Aktie konnte um 04.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 132,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 134,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 718 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 35,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (108,76 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,27 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 249,00 USD an.

Am 27.04.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,75 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.991,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.217,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 27.07.2022 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -0,796 USD ausweisen wird.

