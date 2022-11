Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagvormittag mit Einbußen

Das Papier von Boeing gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 159,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 159,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,60 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 114 Aktien.

Bei 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 46,75 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 209,00 USD.

Boeing ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,60 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.956,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 15.278,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -6,382 USD einfahren.

