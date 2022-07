Boeing Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Boeing

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.07.2022 16:22:00 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 128,34 EUR. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 128,34 EUR. Bei 134,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 13.446 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 206,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 18,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,00 USD je Boeing-Aktie an.

Am 27.04.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 13.991,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.217,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Boeing am 27.07.2022 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,796 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

