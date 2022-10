Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr bei 132,66 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 133,20 EUR an. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 131,82 EUR. Bei 133,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.593 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 206,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 35,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 21,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 236,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 27.07.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing 0,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 16.681,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16.998,00 USD umsetzen können.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --1,500 USD je Boeing-Aktie.

