Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 171,50 USD.

Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 171,50 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 173,91 USD aus. Bei 173,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 262.827 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 250,19 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei einem Wert von 137,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Abschläge von 20,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,17 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,97 USD gegenüber -2,70 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,46 Prozent zurück. Hier wurden 17,84 Mrd. USD gegenüber 18,10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2025 terminiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -16,030 USD je Boeing-Aktie belaufen.

