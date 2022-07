Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Nachmittag

Die Aktie legte um 06.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 133,58 EUR zu. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 136,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.421 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 35,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,82 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,00 USD an.

Boeing ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 13.991,00 USD in den Büchern – ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.217,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,811 USD je Boeing-Aktie.

