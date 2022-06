Boeing Aktie News: Boeing kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Boeing-Aktie kam im XETRA-Handel um 07.06.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 130,28 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,28 EUR zu. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 130,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,28 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 8 Aktien.

Am 09.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 211,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 38,27 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 109,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,86 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.991,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Boeing-Aktie in Höhe von 5,67 USD im Jahr 2023 aus.

